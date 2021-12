Insônia atinge 40% da população mundial

Uma noite inteirinha bem dormida é o que todo mundo deseja. Porém, problemas como insônia, ronco e apneia têm tirado o sono de mais de 40% da população, como aponta a Organização Mundial de Saúde (OMS).



Foi pensando nesse assunto que a cirurgiã-dentista com certificado em Odontologia do Sono, Kenya Felicíssimo, decidiu montar uma palestra gratuita, aberta ao público, em Salvador, que será realizada no próximo dia 24. Na ocasião, a profissional ensinará dicas para você ter um sono tranquilo.



"Medidas simples adotadas horas antes de dormir, como deixar de comer alimentos pesados que demoram para digerir e ficar longe da televisão e do computado podem fazer com que a pessoa durma melhor", explica a especialista.



De acordo com Kenya, a emissão de luz forte nos olhos faz com que o cérebro analise o ambiente como se ainda fosse dia, dificultando o sono. Para quem ronca, é melhor dormir de lado. "Essa posição evita que as vias aéreas fiquem obstruídas, o que causa o ronco".



"Junto com outros profissionais, falaremos ainda sobre os distúrbios do sono, como identificá-los, o que pode causá-los e quais são os tratamentos".

