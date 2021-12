Insetos atuam como peritos na solução de crimes

Há algo de podre no Imbuí. Neste bairro da capital, precisamente na faixa de mata atlântica existente na zona militar, pesquisadores e peritos se reúnem em torno de cadáveres de animais. O foco de interesse não são os mortos, mas os insetos que os colonizam.

Os insetos e artrópodes são os seres vivos de maior abundância em todo o mundo: cerca de 10 quintilhões. Talvez, esta discrepante quantidade em relação aos outros seres vivos explique como eles chegam tão rápido a um cadáver.

Muitas vezes, antes mesmo de um perito identificar o corpo, alguns necrófagos (que se alimentam de matéria orgânica em decomposição) já estão desempenhando seu papel de acelerar a putrefação.

A função de um inseto não é apenas "encher a barriga" e sair de fininho. A entomologia forense, ciência que lida com esses seres para fins legais, provou o quanto podem ser promissores para desvendar crimes. Não é de se estranhar que, nestes casos, o corpo seja um objeto trivial, enquanto os insetos, protagonistas das investigações.

Pioneiros

No Brasil, esses estudos iniciaram-se em 1908 com os trabalhos de Oscar Freire e Edgard Roquete Pinto, respectivamente na Bahia e Rio.

Diversas ordens de insetos colonizam cadáveres em estágios diferenciados de decomposição e cada uma delas pode trazer informações específicas. Segundo a pesquisadora do Laboratório de Bionomia, Biogeografia e Sistemática de Insetos (Biosis), do Instituto de Biologia da Ufba, Favízia Freitas, vestígios de DNA humano, por exemplo, podem ser encontrados dentro do aparelho digestivo de larvas de moscas em um intervalo de cinco a sete dias depois que se alimentam.

Os insetos Diptera - ordem caracterizada pelo tamanho reduzido das asas posteriores e proeminência das asas dianteiras - podem indicar ainda se o corpo foi movido de lugar e se há presença de substâncias químicas.

Por exemplo: o professor Arício Xavier Linhares, do Instituto de Biologia da Unicamp, descobriu há três anos que o tamanho das larvas nas quais havia presença de algum tipo de droga poderia interferir na própria avaliação do intervalo post-mortem, já que esses insetos não cresciam tanto, o que gerava uma estimativa equivocada do seu tempo de vida.

Solução de casos

Dentre os principais insetos e artrópodes de interesse forense estão moscas varejeiras, formigas, besouros e ácaros, que podem ajudar a desvendar assassinatos, suicídios, abusos físicos, dentre outros eventos.

De acordo com o artigo "Entomologia forense e saúde pública: relevância e aplicabilidade", publicado por especialistas vinculados à Universidade de São Paulo, em 2011, o primeiro caso documentado de entomologia forense foi relatado na China, em um manual de medicina legal do século XIII.

No material, descreve-se um homicídio em que um homem foi decapitado por uma foice e lavradores expuseram suas ferramentas ao ar livre. Algumas moscas pousaram apenas na que possuía restos de sangue, e assim descobriu-se o culpado. Ao redor do mundo, outros casos foram resolvidos graças a esses insetos legistas.

"[Aqui] a gente tem se limitado ao que é usual", explica Favízia Freitas. Nesse sentido, ela esclarece que o uso de suínos é uma praxe, já que não se trabalha com humanos por questões legais e éticas. Os suínos são onívoros, ou seja, se alimentam de animais e vegetais, seguindo uma dieta mais ou menos parecida com a nossa. Além disso, a disposição interna dos órgãos e o peso estimado de cada um, assemelham-se com os do nosso corpo.

Nos Tennesse (EUA) esses mesmos estudos são feitos em uma fazendo onde se estudam corpos humanos em decomposição.

*Edvan Lessa é estudante de jornalismo da Facom-Ufba e bolsista da Agência de Notícias Ciência e Cultura.

