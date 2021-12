Inscrições das chapas do Cremeb se encerram nesta segunda

Se encerra nesta segunda-feira, 18, 18h, as inscrições das chapas que concorrerão às Eleições do Cremeb 2018, que irão definir os conselheiros titulares e suplentes do conselho para a gestão que durará até 2023.

Este ano a votação ocorrerá nos dias 7 e 8 de agosto, podendo ser feita presencialmente ou por correspondência. O médico deverá estar quite com o pagamento das suas anuidades com o Cremeb para poder participar, passível de multa caso não justifique sua ausência.

Para concorrer a uma das vagas do conselho, o profissional deve apresentar alguns documentos, como: certidão de quitação pessoa física, termo de aquiescência, certidão de nada consta criminal da justiça estadual e federal, entre outros.

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) é o órgão responsável por supervisionar e disciplinar médicos a ele jurisdicionados.

*Sob supervisão da editoria Maiara Lopes

