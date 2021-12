Se toda a população do mundo fosse empilhada no Grand Canyon, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, não preencheria uma fração do espaço. As 7,2 bilhões de pessoas formariam uma minúscula pilha, como mostra imagem publicada no canal Vsauce no YouTube.

O gráfico foi elaborado pelo apresentador Michael Stevens, justapondo a população do mundo na famosa garganta profunda formada pelo Rio Colorado. Veja o vídeo abaixo (em inglês) para entender como foi feita a imagem.

Marcos Venancio Machado Imagem mostra como seria se população fosse empilhada

Toda a humanidade ao longo da história, em todas as idades - estimada em 106 bilhões - seria suficiente para fazer 15 pilhas em todo o Grand Canyon e não cobriria a totalidade da área.

A fenda tem 446 km de comprimento e 1,6 km de profundidade.

O gráfico é baseado no trabalho de visualização de dados do blogueiro Eesmyal Santos-Brault. Segundo ele, o peso médio de um ser humano é de 70 kg e sete bilhões de pessoas pesariam cerca de 490 milhões de toneladas.

