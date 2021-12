IIIº Fórum de Saúde gratuito discute desafios da gestão empresarial

No dia 16 de maio, a Associação Brasileira de Recursos Humanos regional da Bahia (ABRH-BA) realiza gratuitamente a terceira edição do Fórum de Saúde. O evento, que acontece no Quality Hotel, tem como objetivo discutir os desafios da gestão de saúde dentro das empresas, as tendências do cenário macroeconômico e as decisões necessárias para uma atuação preventiva.

A programação é gratuita e os interessados devem se inscrever pelo site do evento.

O encontro será voltado para gestores da área de recursos humanos das organizações e irá possibilitar a troca de experiência com outros profissionais, entender os principais problemas acerca do tema na atualidade e debater soluções para alguns desafios da saúde e bem-estar dos colaboradores de suas empresas.

