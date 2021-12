Idosos que praticam exercícios vivem mais

A população idosa vem crescendo a cada ano e com o envelhecimento há um aumento na probabilidade de desenvolver doenças crônico-degenerativas como hipertensão, obesidade, diabetes, artrite, demência, câncer, entre outras. A prevenção contra essas doenças consiste na alimentação balanceada aliada a prática regular de atividades físicas. Segundo um estudo recente de meta-análise com 33 estudos, a prática de exercícios está relacionada com uma redução de 35% de mortes causadas por doenças cardiovasculares e 33% com relação às outras doenças.

O efeito preventivo do exercício físico regular contra essa doenças inflamatórias está na provável hipótese dele ter efeitos antiinflamatórios por mediar citocinas pró-inflamatórias. Além disso pesquisas demonstram que ele ajuda na plasticidade neuronal melhorando a memória e concentração e; melhora a coordenação motora e equilíbrio desses indivíduos.

Essa coordenação motora, controle postural e equilíbrio alterados são decorrentes da perda de massa magra, força, potência e flexibilidade. Diversos estudos mostram os benefícios de inúmeras práticas para idosos como a yoga, o tai chi chuan, a hidroginástica, dança, musculação, entre outros. O melhor tipo, carga, intensidade e duração da atividade física deve ser analisada e repassada por um educador físico.

