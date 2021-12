Idosos devem redobrar a atenção com a alimentação

O evelhecimento é parte do processo biológico natural. Entretanto, não é apenas a aparência que começa a se modificar; junto com ela, o metabolismo fica mais lento e, por isso, é preciso tomar alguns cuidados, em particular com a alimentação.

Para evitar possíveis problemas relacionados com a má digestão, esta atenção deve ser ampliada a partir da chamada "terceira idade". De acordo com a nutricionista Vanderlí Marchiori, todos os alimentos com excesso de gorduras, proteínas e açucares dificultam a digestão.

Por outro lado, as frutas como abacaxi, mamão e maçã auxiliam, assim como todas as verduras verde escuras.

Medicamentos

Outro aspecto importante é com relação aos medicamentos. Segundo Vanderlí, eles podem interferir na saúde do aparelho digestivo. "Qualquer medicamento requer um processo de absorção e metabolização que passa pelo fígado. Com isso, há piora significativa de digestão de gorduras" , explica a nutricionista.

Uma dica simples que resulta na melhora do funcionamento do aparelho digestivo é a adoção de uma alimentação balanceada. Foi o caso do feirante Carlos Chaves de Almeida, de 74 anos, que há seis anos teve que modificar os hábitos alimentares após ser identificado com gastrite.

Sintomas

"Tudo começou com uma azia forte para depois chegar ao resultado que era uma gastrite. Antes comia feijão e frituras no jantar e hoje, a noite, não como mais nada muito pesado, evito massas e não como frituras", afirma o idoso.

Carlos comercializa farinha em uma feira da capital baiana e admite não abrir mão de uma "cervejinha de vez em quando". O gastroenterologista, Jecé Brandão, explica que devido ao desgaste que o passar do anos provoca algumas adversidades aparecem.

"Um exemplo é a perda dos dentes. Com isso, o processo de mastigação fica comprometido e o idoso passa a optar por alimentos mais fáceis de engolir. Essas, por sua vez, geralmente não são comidas saudáveis o que complica a nutrição" , explica Brandão.

Fitoterápicos

Já o hepatologista Raymundo Paraná afirma que é preciso cuidados com o uso exagerado de substâncias como o boldo devido aos efeitos. Segundo ele, a ciência não encontra respaldo para falar dos efeitos de fitoterápicos (medicamento produzido a partir de matérias-primas vegetais), como o chá de boldo pois não há os chamados "estudos de fase 3", que avaliam os efeitos a curto e longo prazo no ser humano.

"Sem os estudos de fase 3 não há como afirmar a eficácia e segurança destes produtos" , disse Paraná. As opiniões, entretanto, variam de acordo com cada profissional. Sobre o assunto, a nutricionista Vanderlí afirma o contrário.

"Há vários artigos publicados em revistas indexadas que comprovam a eficácia do uso de plantas medicinais e, além disso, há a Anvisa só que só libera o registro de qualquer fitoterápico após comprovação de eficácia e segurança" , diz.

