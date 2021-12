Idosas com apneia tem propensão a desenvolver demência

Pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos EUA, fizeram um novo alerta em relação à apneia do sono, que é a interrrupção da respiração provocada pela redução no consumo de oxigênio. Mulheres mais velhas que sofrem da doença são mais propensas a desenvolver demência dentro de cinco anos. .

A descoberta foi publicada na revista "American Medical Association" e revelou pela primeira vez o que especialistas do sono desconfiavam já há muito tempo: além de privar o cérebro e outros órgãos do oxigênio, a apneia do sono pode provocar, com o decorrer do tempo, uma queda da capacidade cognitiva.

Estudos anteriores já indicavam uma associação entre a apneia do sono e a demência, mas o impacto do distúrbio em pessoas que tinham habilidades cognitivas normais no início do acompanhamento não tinham sido analisadas.

Agora, os resultados podem ajudar no tratamento do distúrbio e prevenir ou mesmo adiar o início da demência em adultos com idade mais avançada.

