Humano ou robô? Você decide

Um robô chamado Han está impressionando o mundo com sua tecnologia avançada, será que ele também te convence?



Um robô humanóide desenvolvido por Hanson Robotics reage aos comandos de um controlador através de um telefone celular, com expressões faciais durante uma feira de eletrônica em Hong Kong.



De acordo com a Hanson Robotics, a pele do robô é feita de um material chamado Frubber, um polímero elástico que imita a pele humana. Foram instalados cerca de 40 motores em sua face, que ajudam a criar várias expressões. Han pode responder a perguntas simples. A empresa disse que ele pode ser usado na área de atendimento ao cliente, por exemplo.

