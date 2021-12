HPV pode também causar câncer de pulmão

O vírus do papiloma humano (HPV) pode também causar alguns casos de câncer de pulmão. A constatação partiu através do exame de amostras de tecidos de pacientes com tumores nesse órgão, realizado pelo Centro de Câncer Foz Chase, nos Estados Unidos. Cerca de 6% desses pacientes apresentavam sinais de que a doença pode ter sido impulsionada por uma estirpe do vírus.

Os cientistas americanos examinaram 36 amostras de tecido de pessoas diagnosticadas com câncer de pulmão e que nunca fumaram. Pacientes não fumantes foram objeto da pesquisa já que o tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão. Foi identificado que quatro das 36 amostras apresentaram sinais de infecção a partir de duas cepas de HPV que causam câncer, a 16 e a 18. Sinais de que o vírus havia integrado no DNA do tumor foram descobertos. O estudo foi apresentado na reunião anual da Associação Americana para Pesquisa do Câncer.

Apesar de o resultado sugerir que o HPV levou ao câncer de pulmão em menos de 6% dos pacientes não fumantes, não está claro se pacientes com infecção por HPV tiveram tumores exatamente por causa do vírus para todos os casos.

