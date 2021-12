Hospital Santo Amaro utiliza tecnologia beira leito para maior eficiência dos processos assistenciais

O Hospital Santo Amaro, unidade da Fundação José Silveira, oferece a melhor experiência de internação, além de otimizar o trabalho da equipe de saúde, com o uso da tecnologia beira leito.

A checagem beira leito funciona a partir de um sistema totalmente informatizado, que possibilita uma assistência individualizada e a administração segura dos medicamentos, por meio da leitura do código de barras presente na pulseira de identificação do paciente, em conformidade com a prescrição médica do prontuário eletrônico.

O Hospital Santo Amaro é referência em assistência humanizada, além de possuir três certificações que reforçam o mais alto padrão de qualidade e segurança.

