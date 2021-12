Hospital Roberto Santos lança programa de transplante de órgãos

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), situado no bairro do Cabula, em Salvador, lançará um programa de transplantes de órgãos no dia 27 de setembro, quando é comemorado o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Os procedimentos ambulatoriais já foram iniciados.

Um dos maiores hospitais públicos do nordeste, o HGRS será a segunda unidade da rede estadual de saúde que realizará transplantes. A estimativa é que o primeiro procedimento realizado seja renal.

Para esclarecer todas as especificidades do processo de doação de órgãos, será realizado durante todo o mês a campanha Setembro Verde, em sessões de emergências do hospital, toda terça-feira, das 7h30 às 8h30.

Doação de órgãos

A Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), realizou uma pesquisa onde foi identificado que mais de 60% de famílias não permitem a doação órgãos na Bahia. O levantamento ainda indica que uma em cada dez doações no estado é de pessoas vivas.

Segundo a Central de Transplantes do Estado da Bahia, os principais motivos para o baixo índice de doações é a falta de esclarecimento sobre morte cerebral, crenças religiosas e, principalmente, o desconhecimento do desejo do falecido em vida. O sucesso de um programa de transplantes de órgãos depende da sociedade.

adblock ativo