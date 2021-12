Hospital realiza segundo transplante de pele na Bahia

Foi realizado o primeiro transplante de pele alógena (doada por outra pessoa) no Hospital Geral do Estado (HGE), nesta quinta-feira, 21. Até então, o único transplante de pele na Bahia foi em 2015, no Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), unidade federal.

O procedimento beneficiou uma menina de 16 anos, que teve queimaduras de 3º grau em 40% do corpo, após sofrer um acidente em que o veículo pegou fogo. Ela estava internada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do HGE há três semanas.

O cirurgião plástico Marcus Barroso, coordenador do setor de transplantes e do Centro de Queimados do HGE, explicou a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) que o departamento foi recém-habilitado e de agora em diante passará realizar o procedimento.

A pele recebida pela paciente veio do banco de pele da Universidade de São Paulo (USP), de um único doador, já que a Bahia ainda não conta com esse serviço.

