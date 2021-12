Hospital Municipal de Salvador oferta exames gratuitos

Diante da Campanha Outubro Rosa, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador vai realizar o Dia D do Preventivo/Papanicolau exclusivamente por agendamento prévio nas unidades de saúde. A medida visa evitar aglomerações, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias para evitar a propagação do novo coronavírus.

A estratégia faz parte da ação promovida pela prefeitura para disponibilizar exames para detecção do câncer do colo de útero e consultas médicas e de enfermagem para exame clínico das mamas, além de encaminhar mulheres para realização de mamografias.

“É uma ação importante por ser uma estratégia de mobilização social que contribui para conscientizar a população sobre a importância da prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero, através do diagnóstico precoce destas doenças. Estamos reunindo todos os esforços nestas ações para um Outubro Rosa repleto de conscientização, prevenções e resultados”, afirma Leo Prates, titular da SMS.

Hospital Municipal de Salvador (HMS):

O Hospital, a partir desta segunda-feira, 5, começa a oferecer para os distritos sanitários de Itapuã, Cajazeiras e Pau da Lima, 35 exames diariamente de ultrassonografias. Destes, 20 marcações de ultrassom de mamas e 15 marcações de ultrassom transvaginal. Os atendimentos ocorrem de segunda a sábado, no turno da manhã, e terças e quintas-feiras, no turno da tarde.

As mulheres que tiverem interesse no serviço precisarão se dirigir à Unidade Básica de Saúde mais próxima para efetivar a marcação através do sistema Vida +.

De acordo com o Ministério de Saúde o câncer de mama é segundo tipo que mais acomete mulheres no Brasil, isto é, representando em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino.

Em Salvador, o câncer de mama já vitimou 178 mulheres de janeiro a setembro de 2020 - uma redução em 35% na quantidade de óbitos em comparação ao mesmo período do ano passado, quando 276 pessoas faleceram em decorrência de complicações da doença, segundo a SMS.

