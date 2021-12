Hospital materno-infantil de Ilhéus poderá ser referência no sul da Bahia

Com investimento de cerca de R$ 34 milhões entre obras e equipamentos, o antigo Hospital Geral Luiz Viana Filho, em Ilhéus, se transformará numa unidade materno-infantil de alta complexidade. De acordo com informações do site Ilhéus 24h, o anúncio foi feito na última sexta-feira, 20, pelo governador Rui Costa, com edital de licitação publicado no Diário Oficial do Estado de sábado, 21, pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Ainda conforme o site, o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, celebrou a conquista. “Nunca se teve em Ilhéus uma unidade pediátrica de referência. Isso marca o fortalecimento da saúde em nosso município, onde a população terá, finalmente, um atendimento digno e mais humano”.

Com 90 leitos, a unidade contará com UTI neonatal e pediátrica, além de um moderno centro cirúrgico e obstétrico.

