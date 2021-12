Hospital Geral Roberto Santos reforça ações de combate à infecção hospitalar

Publicado quinta-feira, 13 de setembro de 2018 às 14:08 h | Atualizado em 13/09/2018, 15:35 | Autor: Da Redação | Foto: Alberto Coutinho | Divulgação | Gov-Ba ouvir

Lavar as mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool em gel antes de entrar em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pode salvar vidas - Foto: Alberto Coutinho | Divulgação | Gov-Ba