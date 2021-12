Hospital de Feira de Santana é credenciado para realizar transplantes cardíacos

Será realizado nesta segunda-feira, 28, às 9h30, no auditório do Hotel Atmosfera, em Feira de Santana, a solenidade de assinatura do termo de compromisso que credenciará o Hospital Dom Pedro de Alcântara para a realização de transplante cardíaco. O Projeto pertence ao Ministério da Saúde, e é executado pelo Hospital Sírio-Libanês por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS).

Diversas autoridades estarão presentes na cerimônia. Entre elas: o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas; o prefeito Colbert Martins; o representante da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, Leonardo dos Santos Reis; e os representantes do Projeto Escola de Transplante da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, Adriana Lara Moraes e Tadeu Thomé.

Logo após a assinatura do termo de compromisso, às 10h30min., haverá uma conferência sobre os avanços e desafios do Sistema Nacional de Transplante, do Ministério da Saúde.

Com a habilitação para o transplante de coração, a instituição desponta como um grande centro de medicina para todo o estado da Bahia. De acordo com a cirurgiã cardiovascular, Ivana De Lamônica, responsável técnica pela equipe transplantadora, a expectativa é que o primeiro transplante seja realizado até dezembro de 2020.

O credenciamento junto ao Ministério da Saúde para realização dessa modalidade terapêutica foi publicado em portaria ministerial no Diário Oficial da União no dia 27 de agosto.

