Hospital da Mulher realiza mutirão de reconstrução de mama

Considerado o maior hospital dedicado às doenças específicas do aparelho reprodutor feminino no Brasil, o Hospital da Mulher realiza neste sábado, 19, o procedimento de reconstrução de mama em 25 mulheres da capital e do interior do estado.

“Para este mutirão estão escalados nove cirurgiões plásticos, sendo a primeira cirurgia às 7 horas. Atualmente a unidade realiza até 50 cirurgias de reconstrução de mama por mês em pacientes que foram submetidas a mastectomia parcial ou total”, explica o coordenador do serviço de cirurgia plástica, Guilherme Queiroz.

A ação faz parte do Outubro Rosa, movimento internacional que mobiliza empresas e pessoas a trabalhar na prevenção do câncer de mama.

