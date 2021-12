Hospital baiano é referência nacional em anestesiologia

O Centro de Ensino e Treinamento (CET) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, apresentou um dos melhores desempenhos do Brasil devido à atuação da residência médica em anestesiologia, conforme divulgado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) na última semana.

Chefe da residência de anestesiologia do HGRS, o médico Ricardo Azevedo credita o sucesso do CET à aplicação de três pilares básicos. “Há investimento da gestão na qualidade dos instrutores, há fornecimento das condições ideais para que seja exercido um bom trabalho e há planejamento estratégico”, afirma ele.

O ranking da SBA traz, ainda entre as 25 melhores do país, outras duas instituições da Bahia: Hospital São Rafael (HSR) e as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

