Homeopatia deve ser usada contra a ansiedade

A homeopatia é uma especialidade médica criada pelo alemão Samuel Hahnemann em 1796 embaseada em princípios de que o organismo tem a capacidade de reagir às doenças que o alfigem, não sendo necessários medicamentos específicos para tal e sim a aplicação de um "medicamento" que apresente os mesmos sintomas que o doente apresenta. É reconhecida como especialidade médica aqui no Brasil desde 1980 e foi incluída no Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2006.

Por exemplo, no caso de transtornos de ansiedade é utilizado o Gelsemium sempervirens uma videira entrelaçada que contém o alcalóide gelsemine que apresenta efeitos sedativos, analgésicos e anti convulsivos. Na homeopatia é utilizado para desordens de ansiedade e comportamentais. Estudos com ratos demonstraram que diluições com Gelsemium reduzem as alterações no comportamento induzidas pelo estresse como medo e ansiedade sem provocar sedação ou efeitos colaterais.

Eles acreditam que esse alcalóide aumente a produção do neuroesteróide alopregnanolona, um estimulador dos receptores de GABA, e por sinal inibitório do sistema nervoso central, além de mediar os receptores de glicina. Ele mostra alívio para sintomas da ansiedade como tremores, cansaço, apatia mental, fraqueza muscular, coordenação motora, depressão, medo, entre outros. A dose ideal deve ser analisada por um homeopata especializado.

Referência:

