Homens devem beber com amigos para viver melhor, diz estudo

Parece que os homens não vão mais precisar inventar desculpas para sair apenas com os amigos para "comer água". É que de acordo com uma pesquisa realizada por Robin Dunbar, diretor do grupo de pesquisa social e evolucionário de neurociência da Universidade de Oxford, no Reino Unido, os homens devem sair para beber com os amigos duas vezes por semana para melhorar a saúde.

O estudo indica ainda que os homens devem aproveitar as "noites com os caras" para se socializar, beber e rir juntos. Além disso, segundo a pesquisa, a prática de esporte por equipe também contribui para melhorar a saúde masculina.

Para o psicanalista Luciano Tomé, o estudo não pode ser generalizado, pois ao se fazer qualquer análise é preciso levar em conta o contexto social. "Pode ser que no Reino Unido, esse tipo de encontro macho-alcoólico, sem-mulheres, seja saudável. Já em capitais litorâneas brasileiras, por exemplo, basta ir a um bar para verificar que a alegria de homens, quando em encontros sem mulheres à mesa, não dura até o final da noite", afirma o especialista.

Ainda que o estudo realizado no Reino Unido afirme que os homens devem se reunir no mínimo com outros quatro machos para colher os benefícios da amizade masculina, o psicanalista Luciano Tomé lembra que a mulher ainda é importante no círculo dos marmanjos. "Embora sejamos ainda uma sociedade patriarcal e machista, de certa forma valorizamos a presença feminina, nem que seja pela via machista da objetificação. Portanto, mesmo que a mulher não esteja na roda dos amigos, a presença dela é fundamental para costurar o encontro. A cultura brasileira valoriza essa relação macho x fêmea".

