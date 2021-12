Homens com voz grave atraem mais as mulheres, aponta estudo

Os homens com voz grave e rouca, como a do cantor Barry White, atraem mais as mulheres que os de tom chiado ou agudo, segundo um estudo divulgado na revista britânica Personality and Individual Differences.

De acordo com a pesquisa, feita por especialistas canadenses, os homens com voz grave, de tom baixo são melhores em atrair as mulheres, mas também mais propensos à infidelidade e pouco aptos para o casamento.

Os autores utilizam como exemplo a voz grave, profunda e rouca do cantor americano de "soul" Barry White que, apesar de ganhar a disputa com a "voz chiada" de David Beckham no terreno da sedução, também provocaria mais desconfiança entre as mulheres.

"Até agora não estava claro porque as mulheres preferem a voz de homens que poderiam enganá-las, mas agora sabemos que, quanto mais cogitam esse risco, mais se sentem atraídas para uma relação curta", disse o doutor Jillian O'Connor, da Universidade McCaster no Canadá.

Para realizar o estudo foram recolhidas amostras de 87 mulheres que escutaram vozes masculinas, manipuladas previamente para que soassem mais graves ou mais agudas, e depois elegeram as daqueles que imaginavam mais propensos a ser infiéis e as que sentiam mais atraentes para ter uma relação.

"Este estudo sugere que as pessoas desenvolveram um mecanismo de defesa para evitar relações longas com pessoas que poderiam enganá-las", afirmou o investigador David Feinberg, da Universidade McCarter.

