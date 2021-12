Homens bonitos têm mais chance de fechar negócio, diz estudo

Um estudo realizado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, confirmou o que muitas pessoas desconfiavam: homens bonitos têm mais chance de irem bem nos negócios.

A pesquisa revelou que os investidores aplicam mais recursos em negócios apresentados por homens mais atraentes, em relação àqueles que não são considerados bonitos.

Também surpreendeu o fato de que, no caso das mulheres, a aparência não influencia os negócios. Além disto, também há uma diferença entre os sexos, com vantagem para os homens, já que eles são os preferidos para as apresentações, mesmo que a proposta do trabalho seja a mesma.

Para chegarem a estas conclusões, os cientistas exibiram 90 vídeos sobre apresentações de empresários para 60 investidores voluntários, que deveriam atribuir uma nota ao profissional e comentar o negócio apresentado.

os homens avaliados como bonitos alcançaram 36% a mais de chance dos que os menos atraentes. Já em relação às mulheres não houve diferença.

