Homem acima do peso produz esperma de pior qualidade

Os homens acima do peso produzem esperam de qualidade inferior ao produzido por homens magros. A pesquisa foi conduzida por cientistas da da Universidade de Stanford e do Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, nos Estados Unidos, e divulgada no periódico científico Human Reproduction.

Foram analisados mais de 500 casais e os homens tinham, em média, 31 anos, IMC (Índice de Massa Corpórea) de 29,8 pontos em média e circunferência abdominal de 100,8 centímetros. Eles ejaculavam um volume de esperma menor durante o ato sexual.

"Tudo que se relaciona ao esperma é importante. O líquido da ejaculação tem diversas substâncias que criam um ambiente seguro aos espermatozoides. Portanto, se esse líquido ocorre em volume baixo, pode ser um problema", disse o pesquisador Michael Eisenberg, um dos condutores do estudo, em entrevista à Reuters.

