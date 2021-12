Hipocondria está associada a depressão e ansiedade

Existem pessoas que, ao invés de se concentrar em adquirir e manter bem-estar, vivem envolvidos com um mundo de doenças. E o pior, sentem-se à vontade com isso. Sem contar que sabem tudo sobre medicamentos, quando sentem uma simples e esporádica dorzinha de cabeça marcam consultas médicas e ainda: não saem das farmácias comprando remédios. Essas pessoas sofrem de hipocondria e merecem cuidados.

Em geral são indivíduos carentes, com tendência a depressão e ansiedade. É comum se automedicarem e, com isso, agravarem ainda mais o quadro. E apesar de não ser considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde (OMS), apresenta riscos sérios. Um dos maiores é misturar substâncias que não combinam, causando vários efeitos colaterais. Sem contar que remédios podem gerar dependência e intoxicações.

O tratamento depende do quadro do paciente. Se a doença estiver associada a um quadro de depressão, recomenda-se associar a psicoterapia com medicamentos antidepressivos. A duração do processo pode demorar até dois anos, mas isso vai levar em conta a vontade e a iniciativa de cada um.

