Hipertensão nos primeiros meses da gestação beneficia o feto

Pressão alta durante a gravidez, situação comum às mulheres nos três primeiros meses de gestação, pode beneficiar o feto. O perigo ocorre quando a hipertensão ocorre nos últimos meses da gravidez. A constatação foi feita por um estudo realizado pelo Centro para Evolução Social do Departamento de Biologia da Universidade de Compenhage, na Dinamarca. A pesquisa avaliou mais de 750 mil nascimentos no país, acompanhando os voluntários até a idade de 27 anos.

Outro dado interessante que a pesquisa revelou é que mães que sofreram pequenos picos na pressão arterial nos primeiros três meses de gravidez, acabaram gerando filhos com melhor saúde do que as que não tiveram variações na pressão. A diferença oscilou em torno de 10% e 40% no diagnóstico de todas as doenças ao longo dos 27 anos de vida dos pesquisados.

Já quando a hipertensão das mães se mantinha após os primeiros meses ou tinha início nos últimos meses de gravidez, a vantagem ficava em torno de 10%, mesmo percentual da mortalidade infantil durante o primeiro ano de vida. E nenhum bebê dinamarquês, cuja mãe teve pressão alta no início da gravidez veio a falecer. O que não aconteceu com bebês cujas mães tiveram casos de hipertensão no fim da gravidez.

