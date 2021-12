Herpes já afeta 80% da população mundial

Infecção que afeta 80% da população mundial, o herpes produz bolhas e feridas nas regiões dos lábios, da face e da região genital e é causada pelos vírus HSV-1 e HSV-2. O tipo 1 do vírus afeta mais os lábios e o rosto. Já o tipo 2 atinge região genital. Hoje, devido a prática do sexo oral sem a devida proteção, ambos os vírus podem afetar as duas regiões.

Para evitar ser contaminado pelo vírus, que uma vez infectado jamais abandona o organismo, é muito importante não praticar sexo sem preservativo. Isso vale inclusive para o sexo oral.

Também deve-se evitar o contato direto com as bolhas ou as feridas. É preciso o cuidado de separar talheres, toalhas, escova de dentes, batom e demais maquiagens da pessoa que está infectada.

O tratamento é realizado através de remédios por via oral. Geralmente eles só devem ser utilizados quando as manifestações da infecção ocorrerem de forma repetida.

adblock ativo