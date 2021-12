Hemóvel incentiva população de Serrinha a doar sangue

Com o objetivo de melhorar os níveis dos bancos de sangue da Bahia, o Hemóvel está em Serrinha, município do nordeste do estado, com o Projeto Vidas por Vidas nesta quinta-feira, 15, e ficará na cidade até sexta-feira, 16.

O Hemóvel, que funcionará das 8 às 15h, tem capacidade para coletar 120 bolsas de sangue em jornada de oito horas, além de fazer o cadastro para doação de medula óssea. Uma amostra do DNA do doador vai para o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) e o transplante é realizado em caso de compatibilidade com algum paciente.

Para fazer a doação é necessário:

- Levar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira do conselho profissional ou carteira nacional de habilitação);

- Estar bem de saúde;

- Ter entre 16 (dos 16 até 18 anos incompletos, apenas com consentimento formal dos responsáveis) e 69 anos, 11 meses e 29 dias;

- Pesar mais de 50 Kg;

- Não estar em jejum; evitar apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação.

Recomendações para o dia da doação:

- Nunca vá doar sangue em jejum;

- Faça um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior a doação;

- Não tome bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores;

- Evite fumar por pelo menos 2 horas antes da doação;

- Evite alimentos gordurosos nas 3 horas antes da doação;

- As pessoas que exercem profissões como: pilotar avião ou helicóptero, conduzir ônibus ou caminhões de grande porte, sobem em andaimes e praticam paraquedismo ou mergulho, devem interromper estas atividades por 12 horas antes da doação.

