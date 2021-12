Hemoba recebe doações de sangue no TJBA em novembro

Entre os dias 5 e 8 de novembro, a unidade móvel do Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Governo do Estado da Bahia (Hemoba) estacionará no edifício-sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), das 8h às 17h. Para abastecer o estoque, a campanha de doação de sangue e cadastro de medula óssea será orientada por servidores do Planserv.

Para contribuir com a campanha do Hemoba, é preciso apresentar um documento oficial com foto e ter entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação deve ter sido feita antes dos 60 anos. Menores de 18 anos, dentro das condições, devem estar acompanhadas pelo responsável.

Medula Óssea

Já para fazer parte do cadastro de medula óssea é preciso ter idade entre 18 e 55 anos, ter boa saúde, preencher um formulário com dados pessoais e realizar a coleta de amostra de sangue para teste de compatibilidade. Os dados serão armazenados no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), que realiza o cruzamento com dados dos pacientes que estão necessitando de um transplante.

A ação é promovida pelo Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde dos Magistrados e Servidores do Tribunal, em parceria com Secretaria de Gestão de Pessoas (Segesp).

