Hemoba promove mais uma edição do Sabadão Solidário

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) promove neste sábado, 9, mais uma edição do 'Sabadão Solidário'. Os candidatos interessados em doar de sangue e cadastrar medula óssea poderão comparecer ao hemocentro coordenador, localizado na Ladeira do Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro de Brotas, em Salvador. O atendimento será realizado das 7h30 âs 18h30.

O objetivo da ação é reforçar o estoque para atender com segurança todos os pedidos de unidades de saúde e hospitais durante o carnaval, e também, sensibilizar a população sobre a importância das doações regulares.

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos, estar bem alimentado e tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura. O doador também precisa ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que, menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

