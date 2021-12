Hemoba divulga roteiro para doação de sangue e medula óssea

As unidades móveis de coleta da Fundação Hemoba atendem os interessados em doar sangue e medula óssea em Salvador, São Francisco do Conde e Santa Terezinha. Em Salvador, de terça, 23, a quinta, 25, os candidatos à doação são recebidos, das 8h às 17h, na Escola Pan Americana, localizada no bairro de Patamares.

Em São Francisco do Conde o atendimento se concentra em frente à Câmara dos Vereadores, na Rua Barão do Rio Branco, das 8h às 16h, até sexta-feira, 26. Já em Santa Terezinha, a campanha de coleta externa acontece quarta, 24, e quinta-feira, 25, na Praça Ápio Medrado, das 8h às 16h.

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos, sendo necessário estar bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura. O doador precisa ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal) e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Doar sangue é simples, rápido e seguro. O organismo repõe o volume de sangue doado nas primeiras 24 horas após a doação. Todo o material utilizado na coleta é descartável, o que elimina qualquer risco de contaminação para o doador.

