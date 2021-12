Hemoba divulga horários de atendimento durante o período junino

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) atende os voluntários interessados em realizar doação de sangue e cadastro de medula óssea em horário especial nesta semana de celebrações juninas.

Na capital baiana, o hemocentro coordenador, sede da Hemoba, recebe os doadores de segunda-feira, 21, a quarta-feira, 23, das 7h às 18h. Na quinta-feira, 24, feriado de São João, a sede da instituição, localizada na Ladeira do Hospital Geral do Estado (HGE), funciona das 7h às 12h30, voltando ao horário habitual na sexta-feira, das 7h às 18h, e no sábado das 7h às 12h30. Os demais postos de coleta, em Salvador e no interior do estado, estarão fechados durante o feriado.

Nos shoppings Salvador e Salvador Norte, o atendimento acontece de segunda-feira a quarta-feira, das 10h às 18h, e na sexta e sábado das 10h às 17h; no Hospital do Subúrbio, de segunda a quarta-feira, das 7h30 às 16h30 e na sexta-feira, 25, no mesmo horário.

Já no Hospital Irmã Dulce, a coleta funciona até esta terça-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Os atendimentos na unidade serão retomados a partir da próxima segunda-feira, 28.

A Hemoba reforçou as medidas de prevenção contra o coronavírus e continua recebendo os candidatos à doação, que estejam bem de saúde e fora dos grupos de risco, de forma espontânea, por ordem de chegada. Para assegurar a vinda dos doadores de forma sistematizada, a Fundação disponibilizou canais para agendamento das doações. Os interessados em doar sangue com hora marcada podem preencher o formulário disponível no site: https://www.saude.ba.gov.br/hemoba ou enviar um e-mail para horamarcada@hemoba.ba.gov.br . A doação também pode ser agendada por telefone. Em Salvador, o número de atendimento é o (71) 3116-5643.

Confira abaixo os telefones para agendamento nas unidades no interior do estado:

Alagoinhas - (75) 3422-2042

Barreiras - (77) 3613-3799

Brumado - (77) 3441-1363

Camaçari - (71) 3644-4252

Eunápolis - (73) 3281-3260

Feira de Santana - (75) 36023315

Guanambi - (77) 3451-7004

Irecê - (74) 3641-0379

Itaberaba -(75) 3251-2575

Itapetinga - (77) 3261-7697

Jacobina - (74) 3621-9397

Jequié - (73) 3525-0067/35287153

Juazeiro - (74) 3611-7532

Paulo Afonso - (75) 3281-7243

Ribeira do Pombal - (75) 3276-4210

Santo Antonio de Jesus - (75) 3631-5191

Seabra - (75) 3331-3576

Senhor do Bonfim - (74) 3541-3256

Teixeira de Freitas - (73) 3011-2739

Valença - (75) 3641-8428 /63

adblock ativo