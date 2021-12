Granola é um alimento poderoso para a saúde

Aquela fominha da tarde pode ser combatida com um alimento altamente nutritivo, a granola. Sua composição formada com uma mistura de frutas secas, grãos (aveia, fibra de trigo e flocos de arroz), sementes (amendoim, castanha de caju e castanha-do-pará) e açúcar mascavo, trazem diversos benefícios à saúde.

A granola foi inventada por um médico suíço em 1886 para aqueles que queriam ter uma alimentação saudável e de baixa caloria no café da manhã. Ao misturar todos esses ingredientes, o médico criou um alimento altamente nutritivo.

Por possuir baixo teor de gordura, a granola ajuda a controlar a glicemia, prevenindo a diabetes. Por ser rica em fibras, mantém a sensação de saciedade e ajuda ao funcionamento do sistema digestivo.

Cada 40 gramas de granola contêm proteína, vitaminas A, C, B1, B2, B6, B12 e também ferro, zinco e ácido fólico. No entanto, quando enriquecida com açúcar mascavo, a granola torna-se calórica. Para quem luta contra a balança, o mercado dispõe do alimento na versão light, sem a adição de açúcar, e tão saborosa quanto a adoçada com açúcar mascavo.

