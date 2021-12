Governo pretende dispensar contraprova para coronavírus

O governo federal pretende dispensar contraprova para a confirmação do coronavírus. Com aumento de casos suspeitos no Brasil, a decisão partiu do Ministério da Saúde para agilizar o processo de detecção.

Segundo informações do jornal Extra, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, comunicou que caso os laboratórios estaduais confirmem a presença do vírus, a contraprova será dispensada.

