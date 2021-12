Governo do Estado assina ordem de serviço para construção de Hospital Materno-Infantil em Ilhéus

Com atendimento obstétrico e cuidados intensivo e intermediário neonatal, além de cuidados intensivo e clínico às crianças, o município de Ilhéus, no sul baiano, receberá uma nova unidade do Hospital Materno-Infantil. A ordem de serviço para o equipamento, que dará assistência para o parto de alto risco, foi assinada nesta sexta-feira, 6, pelo secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas.

De acordo com informações da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), serão investidos cerca de R$ 40 milhões para a entrega do hospital. A unidade será erguida onde antes funcionava o Hospital Luís Viana Filho, e contará com 105 leitos de internação, integrados à Rede Cegonha e atenção às urgências e emergências de Ilhéus, funcionando durante 24h, acesso por demanda espontânea e referenciada, integrada aos demais pontos de atenção primária, mediante processos regulatórios.

“Esse investimento demonstra o compromisso do governo do estado com o povo, principalmente com aqueles que dependem exclusivamente do SUS”, afirmou Fábio Vilas-Boas. Segundo ele, o objetivo é tornar Ilhéus uma das mais completas regiões de saúde da Bahia.

O hospital deve ser entregue em doze meses e será estruturado para a assistência ao parto de risco, gestação de alto risco, cuidado intensivo e intermediário neonatal, além de cuidados intensivo e clínico às crianças.

