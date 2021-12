Governo divulga plano para conter novo Coronavírus na Bahia

Com dois casos confirmados e 56 suspeitos no estado, o governo da Bahia, por meio da secretaria de saúde (Sesab) divulgou o seu plano de contingência do novo Coronavírus (COVID-19).

Baseado nas recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS), o documento traz ações para a rede de atenção à saúde, em meios públicos, filantrópicos e privados com o objetivo de reduzir transmissões e complicações causadas pelo vírus na Bahia.

Segundo o governo, as medidas a serem adotadas irão variar de acordo com os níveis de resposta (nível de alerta, perigo iminente e emergência em saúde pública), estando sujeitas a ajustes observados no cenário epidemiológico.

Algumas das ações de contingência incluem a capacitação para profissionais de saúde da rede pública e privada em manejo do novo coronavírus, como a realização de webs palestras e o incentivo à higienização das mãos.

Clique aqui e confira na íntegra o Plano de Contingência do novo coronavírus na Bahia.

