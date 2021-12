Governador assina acordo para construção de fábrica de insulina na Bahia

O governador Rui Costa assinou, na manhã desta terça-feira, 29, em Kiev, na capital da Ucrânia, o acordo para construção da fábrica de insulina na Bahia. Com a parceria, a Bahiafarma (laboratório público da Bahia) será o primeiro laboratório do Nordeste a produzir o medicamento (utilizado no controle de diabetes).

Conforme informações da Secretaria de Comunicação do Governo (Secom), a produção de insulina pela Bahiafarma em parceria com a Indar resultará na construção de uma fábrica nas proximidades do Centro Industrial de Aratu (CIA) com capacidade para atender a demanda do Ministério da Saúde que vai distribuir para todo o país.

A expectativa é de que já em novembro a Bahiafarma comece a entregar para ministério a insulina comprada pronta da Indar.

Acabamos de assinar um acordo com a empresa Indar pra #Bahia receber uma fábrica de insulina, a primeira do Nordeste 🇺🇦 #MissãoInternacional pic.twitter.com/giNXlPSgZN — Rui Costa (@costa_rui) August 29, 2017

