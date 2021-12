Google desenvolve lentes de contato para diabéticos

O Google lab anunciou nesta quinta-feira que desenvolve lentes de contato que ajudarão pessoas com diabetes a controlar seus níveis de açúcar.

"Estamos testando lentes inteligentes fabricadas para medir a taxa de glicose nas lágrimas", explicaram os responsáveis pelo projeto, Brian Otis e Babak Parviz.

Estas lentes funcionam "utilizando um pequeno dispositivo conectado a um detector de glicose miniaturizado, que estão contidos em duas camadas do material com o qual são feitas as lentes de contato".

Os testes clínicos estão em andamento, do mesmo modo que os procedimentos junto à agência de medicamentos dos EUA (FDA, sigla em inglês).

Os protótipos das lentes puderam determinar a glicose nas lágrimas a cada segundo e os pesquisadores analisam a possibilidade de integrar sinais luminosos para alertar sobre níveis perigosos.

