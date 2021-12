Ginecologistas não recomendam uso de glitter para vagina

Tradicionalmente conhecido como "poeira da paixão', o glitter encapsulado Passion Dust introduzido na vagina por algumas mulheres na hora do sexo, não é recomendado pelos médicos.

Com a penetração, lubrificação e calor, a cápsula estoura e exala um aroma e sabor de bala, mas os ginecologistas alertam sobre o uso da purpurina vaginal.

De acordo com a ginecologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da Sociedade Brasileira de Lazer, Celia Regina da Silva, qualquer produto introduzido na vagina que não seja adaptado para esta parte do corpo pode causar alergias, reações e até mesmo infecções mais sérias.

Segundo ela, essas orientações valem também para óleos e hidrantes.

adblock ativo