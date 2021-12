Gestão, a prioridade da saúde em 2019

O fim do ano é um período em que pessoas e organizações se planejam e traçam os projetos para o novo ciclo que se inicia. Na área da saúde não é diferente, sobretudo em um ano com tantos desafios e mudanças. O que acontece na esfera política, por exemplo, tem influência direta em áreas prioritárias.

A Santa Casa da Bahia, instituição secular comprometida com a assistência à população baiana, sempre acompanhou de perto as políticas públicas que influenciam a saúde e espera que os investimentos na área sejam consolidados como uma questão de extrema importância.

Em 2018, as Organizações Sociais de Saúde (OSS) completaram 20 anos do modelo de parceria entre o poder público e entidades, oferecendo uma gestão eficiente e assistência de qualidade aos pacientes. Hoje, esta iniciativa está presente em mais de 200 municípios brasileiros, 23 estados e o Distrito Federal. Apesar do reconhecimento pelo trabalho realizado, este final de ano, contudo, foi marcado por um fato que vai na contramão deste modelo.

A recente publicação da Medida Provisória nº 859/2018, que altera a MP das Santas Casas, nº 848/2018, desapontou dirigentes das 2.172 Santas Casas e hospitais sem fins lucrativos que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Ela amplia os juros das operações com recursos do FGTS para 12,16% ao ano de forma abusiva, acima até mesmo dos juros praticados por bancos privados nos empréstimos que realizam para o segmento.

É importante registrar que tal ação atinge o resultado de instituições que possuem um papel essencial na saúde pública, sendo responsáveis por mais de 50% dos atendimentos SUS e por 63% dos atendimentos de alta complexidade. Essas entidades, atualmente, já têm seus serviços remunerados com valores muito abaixo dos seus custos. Fatalmente, ações como esta desestabilizam financeiramente a capacidade de atuação das instituições.

Com um cenário tão desafiador na área orçamentária, a gestão torna-se o ponto-chave no momento de lidar com os recursos disponíveis. As instituições filantrópicas, responsáveis e comprometidas com a saúde, devem seguir firmes com um trabalho transparente e ético. Unidas, devem buscar soluções e alianças que fortaleçam e reconheçam o trabalho realizado. Será necessário sermos ainda mais criativos, eficazes e coerentes na utilização de tempo e dinheiro.

É fundamental ainda envolver a sociedade no debate. Afinal, os serviços prestados representam um importante avanço na gestão da saúde pública. Devemos, juntos, exigir que a atuação dos governos seja baseada pelos mesmos princípios humanitários, de forma que essa parceria continue a beneficiar quem mais precisa dela: a população.

adblock ativo