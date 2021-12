Gene é responsável pelo câncer de mama mais letal

Cientistas descobriram o gene que desencadeia um dos tipos mais letais de câncer de mama, o triplo-negativo, aumentando as esperanças de novos tratamentos.

O câncer de mama triplo-negativo é uma forma da doença de crescimento rápido e difícil de tratar. Um em cada cinco casos de câncer de mama é triplo-negativo e ataca principalmente as mulheres entre os 20 e 30 anos.

Experimentos em camundongos confirmaram a importância do gene no disparo desse tipo de câncer. Os animais destinados a desenvolver câncer de mama permaneceram livres da doença, quando o gene foi desativado.

Ao "desativar" o gene nas células a doença ficou mais fácil de tratar. Mais agressivo do que outros tipos de câncer de mama, ele quase sempre se espalha para fora da mama e é muito provável que volte a ocorrer após o tratamento.

A pesquisa foi feita na Cancer Research UK, no Reino Unido, e descobriu que os genes que desempenham um papel no câncer de mama triplo-negativo pode levar a novas formas de combater a doença.

O próximo passo agora será descobrir se o gene desempenha o mesmo papel na causa do câncer de mama em mulheres (a pesquisa por enquanto foi feita em ratos de laboratório) e se as drogas podem ser desenvolvidos para atingir as moléculas defeituosas.

O câncer de mama triplo-negativo, segundo pesquisas nos Estados Unidos, ataca principalmente mulheres de origem africana e hispânica.

