Funcionamento intestinal influencia também saúde da pele

Um bom funcionamento intestinal é primordial para a adequada absorção dos nutrientes. É muito comum pessoas se queixarem de constipação intestinal, sendo caracterizada pela evacuação lenta ou pela evacuação menor de três vezes por semana. Estudos têm demonstrado que a saúde da pele está relacionada com a saúde intestinal. Uma pesquisa realizada com 13.000 adolescentes mostrou que os que tinham acne também apresentavam alterações gastrointestinais, como constipação intestinal, halitose e refluxo.

A integridade do intestino e de sua microbiota é essencial para que não haja a inflamação da pele. Pesquisas mais atuais com omega-3 e probióticos sugerem a melhora do funcionamento intestinal e de marcadores inflamatórios, o que acarreta também em uma aparência mais saudável. Se a absorção de nutrientes é comprometida há uma deficiência nos mesmos e uma clara disfunção sistêmica, visto que os nutrientes são necessários para o equilíbrio do metabolismo.

O probiótico via oral pode reduzir citocinas pró-inflamatórias e marcadores de estresse oxidativo, além de sua capacidade de melhorar a qualidade da microbiota intestinal suprimindo as bactérias patogênicas. Além disso, uma dieta rica em gorduras e açúcares aumenta os níveis inflamatórios e a produção de sebo, que contribui para o aparecimento da acne e do aumento de estresse oxidativo. Daí a necessidade de uma dieta rica em fibras, frutas, verduras e legumes antioxidantes e uma hidratação adequada.

