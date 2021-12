Funcionamento da tireóide influencia atividade física

O exercício físico tem como característica alterar diversas funções do organismo humano por atuar no sistema endócrino estimulando ou inibindo a secreção hormonal. A tireóide é uma glândula que participa da regulação do metabolismo energético e é dependente de iodo e tirosina para a produção hormonal de T3, TSH e T4. Esses hormônios são essenciais para a síntese protéica e enzimática, aumentando o tamanho e número de mitocôndrias na maioria das células, promovendo a absorção rápida da glicose e a mobilização de lipídeos, ou seja, em acelerar o metabolismo.

Segundo pesquisas uma atividade física de endurance ou de leve a moderada por longos períodos resulta em uma forma não patológica de hipotireoidismo que dura por até três dias. Eles acreditam na hipótese de que isso ocorra, pois o exercício libera fatores inibidores da tireóide. Essa inibição temporária não ocasiona problemas, mas se isso perdura por muito tempo, ou seja, em uma atividade física muito extenuante e de longo período, prejuízos como fadiga e queda na performance são observados.

Essa adequação dos níveis de tireóide pós-treino servem de parâmetro para analisar se está ocorrendo um excesso de treino onde cada pessoa tem um período de recuperação diferente da outra.

