Frutas vermelhas diminuem hipertensão arterial e glicose

O consumo de frutas e vegetais é relacionado com um menor risco de doenças cardiovasculares. As berries, frutas vermelhas como a cranberry, mirtilo, morango, açaí, framboesa, cereja, bilberry, entre outras, são ricas em fibras, vitaminas, minerais, flavonóides (como as antocianinas) e polifenóis. De acordo com os estudos elas diminuem a peroxidação lipídica, a oxidação do LDL, os níveis de glicose sanguínea e do colesterol total e, aumentam o HDL; fatores estes associados às doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial.

A hipertensão arterial está associada a uma disfunção endotelial e um estresse oxidativo, atenuados pelo consumo de alimentos antioxidantes como as berries. Durante a hipertensão arterial, por conta do alto consumo de oxigênio, os radicais livres agem nas gorduras insaturadas pertencentes a membrana celular, formando produtos peroxidados. Além do próprio poder antioxidantes dessas frutas elas melhoram a resposta natural antioxidante do organismo, como a SOD, a CAT e a GSH-Px.

O óxido nítrico é um vasodilatador do organismo que pode ser formado pela ativação da óxido nítrico sintase indutível, a qual apresenta efeitos pró-inflamatórios, levando à uma maior permeabilidade vascular e aumento de radicais livres. As antocianinas demonstram inibir a óxido nítrico sintase indutível melhorando a resposta inflamatória e mantendo a função vascular e pressão arterial normais.

