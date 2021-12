Frio provoca alterações de humor

Ainda não existem estudos conclusivos sobre essa depressão sazonal, mas tudo indica que por conta da baixa luminosidade, essa época pode alterar nosso ciclo circadiano, que rege o estado de sono/vigília. Outra hipótese é que o sol estimula a produção de serotonina, dopamina e melatonina, substâncias essenciais para o bom humor.

Outro fator é que no frio as pessoas tendem a ficar mais em casa e essa introspecção também leva a uma melancolia. Pesquisadores da Universidade de Surrey, fizeram um mapeamento no cérebro de 88 pessoas de 1999-2003 e descobriram uma proteína que bloqueia a serotonina, estimulando o mau humor.

Para combater esse quadro, o ideal é sair mesmo no frio, alimentar-se bem e praticar atividade física, ou seja, atividades que irão aumentar a serotonina e a sensação de bem-estar.

