François Englert e Peter Higgs ganham Nobel da Física

O belga François Englert e o britânico Peter Higgs venceram nesta terça-feira o Prêmio Nobel de Física 2013 por terem postulado a existência da partícula subatômica conhecida como Bóson de Higgs, anunciou a Real Academia Sueca de Ciências.

A instituição argumentou que ambos merecem o prêmio pelo "descobrimento teórico de um mecanismo que contribui para nosso entendimento da origem das partículas subatômica com massa".

A Real Academia de Ciências explicou que em 1964 uma equipe de físicos postulou teoricamente a existência deste mecanismo, "recentemente confirmado pelo descobrimento das partículas fundamentais pré-ditas" em experimentos no Centro Europeu de Física de Partículas (CERN).

Englert e Higgs receberam em 2013 o prêmio Príncipe de Astúrias de Pesquisa. Englert nasceu em 1932 em e trabalha na Universidade Livre de Bruxelas (Bélgica), enquanto Higgs nasceu em 1929 e leciona na Universidade de Edimburgo (Reino Unido).

O valor do prêmio é de oito milhões de coroas suecas (US$ 1,3 milhão), mesma quantia do ano passado mas 20% menor que em 2011. Os vencedores do ano passado foram o francês Serge Haroche e o americano David J. Wineland, por seu trabalho sobre a interação entre a luz e a matéria.

A atual edição do Nobel começou ontem com o anúncio do prêmio de Medicina, vencido pelos americanos James E. Rothman e Randy W. Schekman e o alemão Thomas C. Südhof, por descobrirem o mecanismo que regula o trânsito vesicular, sistema de transporte essencial em nossas células.

Nesta quarta-feira, 9, será divulgado o vencedor do Nobel de Química; na quinta-feira, de Literatura; na sexta-feira, da Paz; e na segunda-feira, de Economia.

As entregas dos prêmios ocorrem, de acordo com a tradição, em duas cerimônias paralelas em 10 de dezembro, em Oslo para o da Paz e em Estocolmo para os restantes.

