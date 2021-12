Foto em grupo deixa fotografado mais atraente, revela estudo

Quer parecer mais atraente na foto? Reúna três amigos e faça o clique. Segundo um estudo conduzido na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, tirar fotos com um grupo torna o fotografado mais atraente - e não precisa ser um grupo grande.

Essa sensação foi denominada pelos autores do estudo, Drew Walker e Edward Vul, como "efeito cheerleader" (nome em inglês das animadoras de torcida americanas). De acordo com eles, o efeito se baseia em iluões mediadas por processos perceptivos e cognitivos atuantes sobre outras ilusões de ótica, como a Ebbinghaus - que faz com que um ponto pareça maior que o outro quando está próximo de pontos maiores - e Ilusão da Lua, que é a percepção de que o satélite da Terra é maior quando está no horizonte do que quando está mais alta.

