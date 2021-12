Fórum de tratamento de queimaduras será realizado nesta sexta e sábado

Será realizado nesta sexta-feira, 31, e sábado, 1º, o II Fórum de Tratamento de Queimaduras e Feridas Complexas - Novas Tecnologias para o Cuidado. O evento acontece na Faculdade de Medicina da Bahia, no Terreiro de Jesus.

Realizado pela Sociedade de Cirurgia Plástica Bahia (SBCP BA), o fórum busca abordar, de diferentes formas o atendimento do paciente que possui queimadura grave, tanto pelos profissionais nos hospitais, quanto pelo Corpo de Bombeiros, que é responsável pelo workshop "Atendimento Pré-Hospitalar".

Entre os pontos da programação, um dos mais aguardados é o momento da palestra "Tratamento atual e perspectivas futuras do uso da pele de tilápia no tratamento de queimaduras", ministrada pelo cirugião plástico Edmar Maciel. Esta técnica foi desenvolvida no Ceará e tem como foco ser destaque na qualidade e preço em relação à terapia tradicional utilizada no Brasil.

As inscrições podem ser feitas online e custam R$ 200 para médicos, R$ 150 para profissionais da área (enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e psicólogos), R$ 100 área residentes de cirurgia plástica estética e R$ 75 para estudantes de qualquer área e técnicos de enfermagem.

