Fome oculta pode causar alteração metabólica

Aquela sensação de que falta 'algo' após as refeições pode ser sintoma da Síndrome da Fome Oculta (SFO), que decorre de uma alimentação deficiente em vitaminas e minerais. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que uma em cada quatro pessoas no mundo é afetada pelo problema.

A nutricionista Márcia Magalhães explica que a SFO pode se desenvolver após períodos de dietas 'milagrosas'. "No intuíto de emagrecer as pessoas focam na quantidade de calorias, mas nem sempre essa alimentação é benéfica, pois pode ter um déficit de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo", alerta.

Por isso, a necessidade de uma dieta balanceada. A nutricionista ainda ressalta que "a SFO pode causar alteração metabólica e, a longo prazo, desencadear doenças cardiovasculares, como hipertensão e arritmia cardíaca".

*Estagiária sob a supervisão da editora-coordenadora Ana Paula Ramos.

