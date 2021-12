Foguete Antares, da Orbital Sciences, é lançado com sucesso

O primeiro foguete Antares, da companhia privada Orbital Sciences Corporation, foi lançado neste domingo, 21, ao espaço, desde a Ilha Wallops, na Virgínia, de maneira bem-sucedida, informou a agência espacial americana (Nasa).

O lançamento, que foi efetuado às 18h (de Brasília) da instalação da Nasa nessa ilha, cerca de 200 quilômetros ao sudeste de Washington, representa um grande passo na emergente indústria dos voos espaciais comerciais.

O foguete, de 133 metros de altura, está desenvolvido em parte com motores desenhados originalmente para o programa russo.

O lançamento ocorreu quatro dias depois do previsto por causa de uma falha técnica na ocorrida na última quarta-feira e do mau tempo na região entre sexta-feira e sábado.

A prova executada hoje é parte do programa para o desenvolvimento de missões não tripuladas à Estação Espacial Internacional (ISS).

O êxito da missão supõe que poderá haver duas empresas privadas americanas atuando nas viagens de provisões à ISS, que orbita a cerca de 385 quilômetros da Terra.

A Nasa assinou contratos com Orbital Sciences Corporation, construtora do foguete Antares, e com Spacex, que já completou missões à ISS.

Orbital assinou um contratou de US$ 1,9 bilhão com a Nasa para efetuar oito missões de abastecimento, não tripuladas, com os foguetes Antares e uma cápsula chamada Cygnus.

Já a Spacex obteve um contrato de US$ 1,6 bilhão para realizar 12 missões com seu foguete Falcon 9 e sua cápsula Dragon.

Após o vazio deixado em 2011, quando a agência espacial americana anuncio o fim da era das naves espaciais, a Nasa passou a contar com dois projetos de empresa privada para seguir atuando na construção, no abastecimento e na troca de tripulações da ISS.

